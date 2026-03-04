США не планируют использовать курдов для борьбы против Ирана

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность использования курдских военизированных формирований для проведения сухопутных операций в Иране, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Сообщения о том, что президент одобрил такой план, не имеют ничего общего с правдой", - сказала она.

Левитт подтвердила, что Трамп на днях действительно контактировал с руководителями Иракского Курдистана. Однако, по ее словам, на переговорах речь шла о совершенно других вопросах.