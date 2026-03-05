Парламент Казахстана ратифицировал изменение соглашения о госконтроле за техрегламентами ЕАЭС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сенат парламента Казахстана одобрил закон О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техрегламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС от 16 февраля 2021 года.

Ранее закон одобрил Мажилис. Теперь документ поступит на подпись президенту.

Как отметил сенатор Бауыржан Каниев, протокол предусматривает замену терминологического словосочетания "об опасной продукции" на "не соответствующей требованиям технических регламентов Союза".

"Данная поправка значительно важна для субъектов предпринимательства в целях снижения возможных репутационных рисков для предпринимателей при использовании термина "опасная продукция", - объяснил он.

По его словам, термины "опасная продукция" и "продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов", не тождественны. Опасная продукция подразумевает присутствие недопустимого риска характеристик продукции и ее потребительских свойств.

"Ответственность за несоблюдение требований технических регламентов Союза несут юридические лица и индивидуальные предприниматели, изготовители, импортеры и продавцы", - сообщил сенатор.

По словам Каниева, на сегодня приняты 19 национальных технических регламентов, а также 52 технических регламента Евразийского экономического союза, из которых 48 вступили силу. В Казахстане определены уполномоченные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор за соблюдением требований техрегламентов. Наибольшее число техрегламентов закреплено за министерством торговли и интеграции - 35, за министерством здравоохранения - 22, за министерством сельского хозяйства - 10.

Также соглашением предусмотрен обмен информацией между государствами-членами ЕАЭС о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Союза, для предупреждения ее обращения на внутреннем рынке.