В Гаване заявили о готовности Вашингтона сотрудничать по инциденту с американским катером

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Гавана получила от Вашингтона сигналы о готовности сотрудничать при расследовании недавнего инцидента с американским катером, сообщил замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

"Они выразили готовность сотрудничать", - приводит его слова агентство EFE.

Дипломат также отметил, что находившиеся на борту катера люди "пытались пробраться на Кубу для совершения терактов".

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг кубинские морские пограничники открыли ответный огонь по гражданскому катеру из США, который вторгся в кубинские территориальные воды. На его борту находились десять человек, вооруженных штурмовыми винтовками и бутылками с зажигательной смесью. Все они - кубинцы, проживающие в США.

Инцидент произошел близ берегов провинции Вилья-Клара. По данным МВД Кубы, экипаж американского катера отказался остановиться и стал стрелять по пограничникам, те открыли ответный огонь.

В результате перестрелки четыре человека на американском катере погибли, еще шесть получили ранения. Кроме того, был ранен один из кубинских пограничников. Всех пострадавших доставили на территорию Кубы, где им оказали медицинскую помощь.

Куба США катер перестрелка
