ЦАХАЛ нанес удары по хранилищам баллистических и зенитных ракет в Иране

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщили, что атаковали ряд целей, связанных с иранской программой баллистических ракет и с противовоздушной обороной.

"ЦАХАЛ нанесла удары по инфраструктуре, связанной с арсеналом баллистических ракет иранского террористического режима. Среди атакованных целей - подземный инфраструктурный объект для хранения баллистических ракет и места хранения ракет, предназначенных против авиации", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

Также израильские военные атаковали несколько стартовых позиций для баллистических ракет дальнего радиуса действия. В ЦАХАЛ не уточнили, где располагались эти цели.

Тем временем, в четверг Иран провел очередную ракетную атаку против центральных районов Израиля. The Times of Israel отмечает, что информации о пострадавших нет, одна ракета разорвалась на открытой местности.

Одновременно с тем взрывы звучали в Дохе и Манаме. По данным CNN, в 11:55 по местному времени (совпадает с мск) системы ПВО начали перехват целей над Дохой. Вскоре после этого противовоздушная оборона отбила еще две воздушные атаки.