Каллас обеспокоил небольшой объем производства на Западе средств ПВО

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что война на Ближнем Востоке война повысила потребность в производстве средств ПВО, которые нужны как партнерам в регионе, так и Украине.

"Вы видите, что всем нужна противовоздушная оборона. У Украины есть такая потребность, и у стран Ближнего Востока тоже. Что касается беспилотников-перехватчиков, то они необходимы в обеих этих войнах. Итак, действительно есть проблема с производством. Нам, с европейской стороны, также нужно активнее работать и ускорить темп", - сказала она журналистам в четверг в Брюсселе по случаю проведения по видеосвязи внеочередного совещания глав МИД государств ЕС и стран Персидского залива.

По ее словам, Украина смогла произвести в больших объемах беспилотники и беспилотники-перехватчики и "может поделиться этими знаниями со странами Персидского залива, чтобы усилить производство".

Этот вопрос изучается, но, тем не менее, отметила глава дипломатии ЕС, у нее вызывает беспокойство то, что возможности ограничены, и это может повлиять на ход войн.