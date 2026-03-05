Лукашенко помиловал 18 осужденных

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, сообщил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

В том числе помилованы 15 осужденных по обвинению в преступлениях экстремистской направленности. 11 полмилованных - женщины, у шести из них есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации.

"Помилованы также две супружеские пары, женщина, находящаяся на последних сроках беременности, и одна осужденная, преступившая закон в 16-летнем возрасте", - сказано в сообщении.

Все помилованные подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести "правопослушный образ жизни".