Военные США опровергли сообщения о перехвате истребителя F-15 над Ираном

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в четверг опровергло сообщения, что Иран сбил американский истребитель F-15E.

"Сообщения о крушении американского истребителя F-15E в Иране безосновательны и не соответствуют действительности", - заявили в командовании.

Иранское агентство Tasnim ранее сообщило, что Корпус стражей Исламской революции Ирана выступил с утверждением, что он в среду сбил американский истребитель F-15E вблизи юго-западной границы страны.