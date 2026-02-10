Финляндия не планирует обзаводиться ядерным оружием

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб назвал временными проблемы в отношениях Евросоюза и США и заявил об отсутствии у Финляндии планов становиться ядерным государством, передает Yle.

"Мы в Финляндии, участвуем в планировании НАТО по ядерному оружию, но не являемся и не будем государством, обладающим ядерным оружием", - сказал он.

Комментируя высказывания верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас о том, что Европа может начать обсуждение вопроса о собственном ядерном сдерживании, Стубб отметил, что не видит необходимости менять ситуацию с ядерным сдерживанием, которое осуществляют США.

Стубб не исключает, что нынешние напряженные отношения ЕС и США носят временный характер. Он напомнил, что и в прошлом в трансатлантических отношениях "возникали трудности".

Он привел в пример Суэцкий кризис, временный выход Франции из военного командования НАТО и сказал, что "потребуется ещё несколько лет, чтобы ситуация в международной политике выровнялась".