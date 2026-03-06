Трамп заявил, что США хотят "хорошего лидера" для Ирана

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон стремится полностью сместить нынешнее руководство Ирана, хочет, чтобы у страны был "хороший лидер", заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы хотим прийти и все очистить. Нам не нужен кто-то, кто восстановится за 10-летний срок. (...) Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько людей, которые, я полагаю, смогли бы справиться с этой работой", - заявил Трамп в интервью NBC News.

Американский лидер также сообщил, что предпринимает шаги, чтобы убедиться, что люди из его списка переживут конфликт.

"Мы следим за ними, да", - сказал Трамп.

Ранее The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников сообщила, что Иран отложил назначение преемника убитого верховного лидера аятоллы Али Хаменеи из соображений безопасности. Главным претендентом на место верховного лидера Ирана СМИ называли сына аятоллы Хаменеи - Моджтабу. Верховный лидер Ирана Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля.

Трамп в четверг заявил, что хочет лично влиять на процесс назначения нового иранского Верховного лидера.

"Я должен участвовать в назначении, как это было с (временным президентом - ИФ) Делси Родригес в Венесуэле", - сказал американский президент в интервью порталу Axios.

Трамп подчеркнул, что не согласится на нового лидера, который будет продолжать продвигать политический курс Хаменеи. По его словам, в этом случае США пришлось бы "через пять лет" вновь вернуться к военным действиям в Иране.

Президент США заявил, что считает кандидатуру сына Али Хаменеи Моджтабу недопустимой.