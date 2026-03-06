Поиск

Катар продлил бесплатное проживание для застрявших российских туристов до 14 марта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Катаре сейчас находятся около тысячи российских организованных и самостоятельных туристов, власти страны приняли решение продлить проживание застрявшим путешественникам до 14 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Аэропорт Дохи закрыт с начала конфликта, поэтому вылеты пока невозможны. В стране находятся около 1 тысячи российских туристов - организованных и самостоятельных, включая круизеров. Туроператоры продлевали проживание туристов за свой счет, круизные компании - для пассажиров лайнеров. Сейчас власти Катара продлили бесплатное проживание до 14 марта", - рассказали в АТОР.

Бесплатное проживание продлят туристам, которые приобрели билеты до 28 февраля с датой вылета из Катара с 28 февраля по 7 марта. Российские туроператоры намерены воспользоваться этой возможностью.

Кроме того, российские туристы могут бесплатно обращаться за медицинской помощью в государственные учреждения Катара, включая Hamad Medical Corporation.

Туристам, которым требуется лечение или специфические лекарства, советуют добраться до медицинских учреждений или обратиться в скорую помощь.

