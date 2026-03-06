Израильские военные заявили о сокращении ракетных ударов Ирана в четыре раза

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полагают, что с начала конфликта с Ираном количество запускаемых им в день ракет сократилось более чем в четыре раза, сообщает The Times of Israel.

Так, по данным ЦАХАЛ, в субботу в первый день боевых действий, Иран выпустил по Израилю 90 ракет, а в воскресенье – 60. В последующие дни количество запускаемых ракет снизилось до 20, причем ракетные атаки шли в несколько волн.

В ЦАХАЛ отмечали, что уничтожили более 300 иранских пусковых установок - 60% таких вооружений в стране. Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер утверждал в четверг, что интенсивность иранских ракетных атак упала на 90%.

В Иране заявляли о запуске примерно 500 баллистических ракет по вражеским целям в регионе.