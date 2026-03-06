В ЦАХАЛ сообщили, что за пятницу поразили 400 целей на западе Ирана

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Израильские военные в пятницу нанесли удары по более чем 400 целям на западе Ирана, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно данным израильского военного командования, среди пораженных целей - пусковые установки, используемые для запуска баллистических ракет, а также склады с беспилотниками.

В израильской армии добавили, что, по их оценкам, у Ирана осталось от 100 до 200 пусковых ракетных установок.

Ранее в ЦАХАЛ сообщали, что с начала конфликта с Ираном количество запускаемых им в день ракет сократилось более чем четыре раза.