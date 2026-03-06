Иранские военные заявили об атаке на танкер США у берегов Кувейта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Военные Ирана в пятницу объявили об атаке на принадлежащий США танкер у побережья Кувейта, сообщил телеканал "Аль-Джазира".

По данным иранского радио, в результате удара судно загорелось.

В свою очередь в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) сообщили, что применили при очередных атаках ракеты нового поколения. В КСИР уточнили, что их целями стали базы США в странах Персидского залива, Тель-Авив, Хайфа и израильский аэропорт имени Бен-Гуриона возле Тель-Авива.