В КСИР заявили об ударах по военным базам США в ОАЭ и Кувейте

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что нанесли удары по двум американским военным базам в регионе Персидского залива, сообщают в пятницу ближневосточные СМИ.

Согласно утверждению иранской стороны, их целью стала база Аль-Дафра в ОАЭ и база Али аль-Салем в Кувейте.

Данных о разрушениях и пострадавших не приводится.

Ранее в пятницу военные Ирана сообщили об атаке на принадлежащий США танкер у побережья Кувейта.