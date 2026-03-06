Генсек ООН опасается, что ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в пятницу заявил, что ситуация на Ближнем Востоке создает серьезные риски для мировой экономики и может привести к неконтролируемой эскалации.

"Все незаконные атаки на Ближнем Востоке и за его пределами (...) создают серьезный риск для глобальной экономики, особенно для наиболее уязвимых слоев населения. Ситуация может выйти из-под контроля", - написал Гутерриш в соцсети Х.

Он отметил, что "пришло время остановить боевые действия и заняться серьезными дипломатическими переговорами".

28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана, Иран в ответ нанес удары по американским военным объектам, в частности, в Бахрейне, Катаре и Кувейте.