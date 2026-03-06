Французский авианосец вошел в Средиземное море

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Французский авианосец "Шарль де Голль", пройдя Гибралтар, вошел в Средиземное море, направляясь к берегам Ближнего Востока, сообщил портал Itamilradar.

Направить туда авианосец решил президент Эммануэль Макрон, чтобы усилить защиту союзных сил и региональных объектов по мере эскалации иранского кризиса и свидетельствует о передислокации европейских военно-морских сил в сторону Ближнего Востока, отмечается в сообщении.

Авианосец был в экстренном порядке перенаправлен в Средиземноморье из региона Балтийского моря, где он участвовал в учениях с партнерами по НАТО в Северной Европе. Это решение отражает быстрое ухудшение стратегической ситуации после ударов по Ирану и ответных действий Тегерана в регионе, отмечает Itamilradar.

Газете Le Figaro Макрон заявил, что Франция не вмешивается в конфликт на Ближнем Востоке, а только защищает своих граждан и союзников. "Франция не ведет войну в этом регионе. Она защищает французов и француженок, своих союзников и поддерживает Ливан", - подчеркнул он.

По данным Itamilradar, уже несколько европейских кораблей развернуты в Восточном Средиземноморье для оказания помощи в защите Кипра от растущей угрозы со стороны иранских беспилотников и ракет. Французские и греческие военные корабли действуют вблизи острова, в то время как немецкий фрегат FGS Nordrhein-Westfalen находится у берегов Ливана. В то же время американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford вблизи ближневосточных берегов активно участвует в операциях против Ирана и в обороне Израиля.