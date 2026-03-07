Поиск

Президент Сирии заверил премьера Ливана, что не готовит нападение на "Хезболлу"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа сообщил премьеру Ливана Навафу Саламу, что не собирается проводить военную операцию против "Хезболлы", сообщает агентство EFE.

"Президент аш-Шараа заверил премьера Салама, что усиление сирийского военного присутствия в районе границы с Ливаном проводится для обеспечения лучшего погранконтроля и для внутренней безопасности", - цитирует агентство коммюнике канцелярии ливанского премьера.

Шараа отметил, что ранее сирийские военные также усилили присутствие близ границы с Ираком, причем так же в оборонительных целях.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Сирия перебросила несколько тысяч военнослужащих к границе с Ливаном. Предполагалось, что Дамаск готовит наступление против "Хезболлы".

