В Иордании сообщили, что более сотни ракет и дронов атаковали страну за неделю

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - С момента начала американо-израильской операции против Ирана объекты на территории Иордании атаковали 119 ракет и беспилотников, сообщил в субботу на пресс-конференции представитель иорданских вооруженных сил Мустафа Хийяри, его слова приводит Associated Press.

Он отметил, что все удары пришлись по "чисто иорданским целям", при том что никаких атак по Ирану с территории Иордании не было.

Ранения в результате этих ударов получили 14 человек, в основном это легкие ранения от разлета шрапнели, подчеркнули представители властей.