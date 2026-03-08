Поиск

Военные ОАЭ опровергли сообщения о нанесении удара по Ирану

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ заявили, что армия страны не наносила в воскресенье удара по гражданскому объекту в Иране, сообщает The Jerusalem Post.

"Высокопоставленный представитель ОАЭ опроверг данные, согласно которым его страна участвовала в ударе по иранской станции по опреснению воды", - говорится в статье.

Ранее в воскресенье The Jerusalem Post сообщила со ссылкой на источники, что ВС ОАЭ нанесли первый за время нынешнего конфликта удар по Ирану. Согласно этим данным, целью удара была как раз станция по опреснению воды.

Иранские военные в последние дни наносили удары по арабским странам, на территории которых размещены военные базы США.

В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Военная операция США и Израиля в Иране

12
Столб дыма, поднимающийся после удара по Тегерану
Хроника 28 февраля – 08 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран ОАЭ
