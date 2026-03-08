Поиск

Трамп заявил, что следующий лидер Ирана не продержится долго без одобрения США

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что следующему верховному лидеру Ирана, если он хочет надолго остаться у власти, предстоит получить одобрение Вашингтона.

"Ему придется получить наше одобрение. Если он не получит нашего одобрения, он долго не продержится. Мы бы хотели убедиться, что нам не придется наведываться в Иран каждые 10 лет", - заявил он в интервью телеканалу ABC, опубликованном в воскресенье.

Трамп подчеркнул, что не хотел бы повторять военную операцию против Ирана в будущем и не может позволить Ирану получить ядерное оружие.

При этом американский президент заявил, что мог бы одобрить кого-то, у кого есть связи с предыдущим верховным лидером Ирана.

"Я мог бы так поступить, если бы это привело к выбору хорошего лидера, да. Есть несколько человек, которые соответствуют требованиям", - отметил он.

По словам Трампа, Иран планировал "захватить весь Ближний Восток", и операция США и Израиля помогла избежать этого.

Президент США не смог ответить на вопрос, как долго будет длиться операция, но вновь подчеркнул, что военные действуют "с опережением графика".

Ранее иранские СМИ сообщали, что члены Совета экспертов подтвердили, что определились с преемником погибшего в конце февраля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако пока не готовы сообщить, о ком идет речь.

Хроника 28 февраля – 08 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп США
