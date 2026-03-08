США нарастили количество стратегических бомбардировщиков B-1B в Британии до пяти

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыло уже пять американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, которые используются для нанесения ударов по Ирану, следует из данных газеты The Guardian и авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Американские самолеты начали прибывать на авиабазу с пятницы, очередной B-1B приземлился в воскресенье.

В ближайшие часы их оперативно-тактическая группа возрастет до восьми тяжелых бомбардировщиков. Три самолета B-1B после трансатлантического перелета с континентальной части США и выполнения задания в небе над Ираном, также должны прибыть в Англию. Из-за непогоды они сделали временную остановку на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Все бомбардировщики прибыли с авиабазы Дайс в Техасе, где дислоцируется 7-е бомбардировочное авиакрыло этих самолетов Командования глобального удара ВВС США.

Как заявило ранее министерство обороны Великобритании, "Соединенные Штаты начали использовать британские базы для проведения специальных оборонительных операций, чтобы предотвратить запуски Ираном ракет в регионе, которые ставят под угрозу жизни британцев".

Для нанесения ударов по Ирану правительство Великобритании дало разрешение США использовать ее авиабазы Фэрфорд в Англии и на острове Диего-Гарсия.

Как следует из данных Пентагона, стратегические бомбардировщики с начала операции против Ирана уже по меньшей мере семь раз использовались для нанесения мощных ударов по защищенным объектам размещения и хранения иранских баллистических ракет. Самолеты ранее в этих целях выполняли беспосадочные 37-часовые миссии с континентальной части США до Ирана и обратно. Использование британских баз позволит им значительно экономить время подлета к иранским целям.