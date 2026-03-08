ЦАХАЛ заявила об уничтожении группы истребителей F-14 в аэропорту Исфахана

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Израильские ВВС в ходе авиаударов уничтожили несколько иранских истребителей F-14, находившихся в аэропорту Исфахана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Операция была проведена накануне. В ходе нее также была обнаружена позиция ПВО, которую израильские самолеты разбомбили.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что в субботу израильские ВВС уничтожили 16 самолетов спецназа "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые находились в тегеранском международном аэропорту Мехрабад.

В ходе операции "также целью были несколько иранских истребителей, представлявших угрозу для самолетов ВВС Израиля, действующих в иранском воздушном пространстве", добавили израильские военные.

Всего более 80 израильских самолетов в субботу нанесли серию ударов по иранским военным объектам, пусковым установкам ракет и другим целям в Тегеране и Центральном Иране.