Совет экспертов Ирана подтвердил избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Совет экспертов Ирана подтвердил, что новым верховным лидером Исламской Республики избран Моджтаба Хаменеи - сын погибшего аятоллы Али Хаменеи.

Аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи "назначен и представлен в качестве третьего лидера священной системы Исламской Республики Иран на основании решающего голоса уважаемых представителей Ассамблеи экспертов", говорится в заявлении духовенства.

Ранее имя нового верховного лидера Ирана сообщило агентство Fars.

Моджтабе Хаменеи 56 лет, он священнослужитель среднего звена, тесно связанный с влиятельным Корпусом стражей исламской революции (КСИР), долгое время рассматривался некоторыми представителями правящей элиты Ирана как потенциальный преемник отца, убитого 28 февраля в результате военной операции США и Израиля.

