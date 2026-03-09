КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) присягнул на верность новому верховному лидеру Моджтабе Хаменеи, назначенному Советом экспертов.

"Корпус стражей исламской революции (...) готов к полному повиновению и самопожертвованию во исполнение божественных повелений Его Высокопреосвященства аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи", - говорится в заявлении КСИР.

Избрание Хаменеи "доказало всем, что движение исламской системы не останавливается, а революция и исламская система не зависят от отдельных людей", добавили в КСИР.

Моджтаба Хаменеи - сын предыдущего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, убитого в результате израильского удара.

Моджтабе Хаменеи 56 лет, он священнослужитель среднего звена, тесно связанный с КСИР, долгое время рассматривался некоторыми представителями правящей элиты Ирана как потенциальный преемник отца.