Беседа Путина и Трампа будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Беседа президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики", - сказал Ушаков журналистам в понедельник.

Дональда Трамп Юрий Ушаков США РФ Владимир Путин
