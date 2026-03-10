Передислокация вооружений США из Южной Кореи не повлияет на сдерживание КНДР

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Вывод некоторых систем вооружений США из Южной Кореи не повлияет на стратегию военного сдерживания КНДР, заявил во вторник президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.

Комментируя сообщения СМИ о том, что американские войска в Корее (USFK) могли на днях перебросить на Ближний Восток некоторые виды своих вооружений, включая системы противоракетной обороны, Ли на заседании кабинета министров сказал: "Если вы спросите, серьезно ли пострадала наша стратегия сдерживания в отношении Северной Кореи (из-за возможной передислокации таких средств), я могу сказать, что абсолютно нет".

"В зависимости от развития ситуации, вооруженные силы США в Корее могут направить за границу некоторые системы противовоздушной обороны в соответствии со своими собственными военными потребностями. Хотя мы и выразили несогласие, реальность такова, что мы не можем в полной мере отстаивать свою позицию", - подчеркнул он.

Ранее агентство "Ренхап" сообщало, ссылаясь на неназванные правительственные источники, что американские войска в Корее перебрасывают зенитные ракетные комплексы Patriot с различных баз в Южной Корее на базу в Осане.

По сообщению агентства Bloomberg, ссылающегося на данные авиационного ресурса Flightradar24, с базы в Осане в субботу вылетели несколько американских военно-транспортных самолетов ВВС США C-17 и C-5.

В прошлом году перед началом американских ударов по иранским ядерным объектам Пентагон также перебросил из Южной Кореи на Ближний Восток две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot.