Премьер-министр Австралии сообщил об отправке военных ресурсов на Ближний Восток

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Австралии Энтони Элбаниз сообщил, что на Ближний Восток направлены военные ресурсы как часть мер чрезвычайного реагирования, сообщает news.com.au.

Элбаниз упомянул о развертывании шести кризисных групп на Ближнем Востоке, а также о направлении военных ресурсов в рамках плана действий в чрезвычайных ситуациях, принятого руководством Австралии ранее в марте.

МИД Австралии еще не подтвердил отправку австралийских военных ресурсов в зону конфликта.

Элбаниз добавил, что рейс с более чем 200 австралийцами, оказавшимися в зоне военного конфликта, вылетел из Дубая в Сидней. Для этого задействовали тяжелый транспортный самолет C-17A Globemaster и многоцелевой транспортно-заправочный самолет KC-30A Королевских ВВС Австралии.

Новая Зеландия также объявила, что отправит два самолета Минобороны, чтобы помочь гражданам вернуться на родину.