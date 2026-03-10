Поиск

Анкара развернет ЗРК Patriot на востоке Турции

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Турция развертывает в провинции Малатья зенитный ракетный комплекс Patriot на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщают во вторник турецкие СМИ со ссылкой на Минобороны страны.

"В восточной провинции Малатья развертывают один ЗРК Patriot в рамках мер НАТО", - говорится в сообщении.

Обострение конфликта Израиля, Ирана и США затронуло, в частности, Турцию.

Ранее в Минобороны Турции заявляли, что в понедельник средства противовоздушной и противоракетной обороны НАТО сбили в турецком воздушном пространстве запущенную из Ирана баллистическую ракету.

4 марта сообщалось, что силы НАТО перехватили баллистическую ракету, летевшую в сторону Турции из Ирана.

