Трамп не исключил возможность переговоров с Ираном

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп допустил, что переговоры с Ираном, в принципе, возможны.

"Слышал, они очень хотят переговоров. Это (проведение переговоров - ИФ) возможно. Зависит от условий переговоров", - сказал Трамп в интервью Fox News.

При этом, по его словам, США больше не испытывают необходимости в контактах с Ираном.

Трамп также отметил, что избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана не обрадовало его. "Я не думаю, что он сможет жить спокойно", - добавил американский лидер.

Ранее иранская сторона неоднократно заявляла, что пока не контактирует с США, не заинтересована в перемирии, но при этом - не против искать вариант долгосрочного решения спорных вопросов.