ЕК надеется, что власти всех стран ЕС выполнят обязательства по кредиту Украине

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) ведет работу с украинскими властями над завершением их финансовой стратегии и меморандума о взаимопонимании, определяющего условия получения Украиной кредита, заявил член ЕК по экономике Валдис Домбровскис.

"Это позволит осуществить выплату после завершения законодательного процесса. Среди государств-членов было достигнуто широкое согласие относительно неотложной необходимости продвижения кредитной программы поддержки Украины, и мы ожидаем, что все лидеры выполнят свои обязательства", - сказал еврокомиссар во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам.

По его словам, есть "хорошие новости от МВФ", Совет управляющих которого одобрил новую программу для Украины.

"Это обеспечит важнейшее финансирование для поддержки макроэкономической стабильности и осуществления структурных реформ. Мы будем сотрудничать с МВФ в рамках программы реформ Украины, объединяя усилия для содействия построению более устойчивой экономики и ее интеграции в наш единый рынок", - продолжил Домбровскис.

При этом он отметил, что международные партнеры Украины по-прежнему играют решающую роль, учитывая, что финансовая поддержка ЕС покрывает около двух третей неотложных финансовых потребностей страны.

"Именно поэтому мы продолжаем взаимодействие с другими сторонниками Украины в преддверии весенних совещаний МВФ и Всемирного банка. В то же время мы внимательно следим за влиянием событий на Ближнем Востоке на Украину, а также на доходы России от нефти и газа", - подчеркнул член Еврокомиссии по экономике.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая 9 марта на ежегодной конференции послов ЕС в странах мира, заявила, что Украине необходима устойчивая финансовая поддержка, поэтому Еврокомиссия предложила кредит Киеву в размере 90 млрд евро, однако у нее возникли трудности.

"Вы все видели, с какими трудностями мы столкнулись, чтобы довести это дело до конца - даже после того, как все 27 лидеров (стран Евросоюза - ИФ) согласились с этим. Это возвращает нас к тому вопросу, который я поднимала ранее, о том, способна ли наша система по-прежнему эффективно функционировать", - сказала фон дер Ляйен.

"Но я могу заверить вас, что мы выполним свои обязательства, потому что на кону наша репутация и, что более важно, наша безопасность", - добавила председатель Еврокомиссии.

