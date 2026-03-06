ЕС продолжает искать способ обойти вето Венгрии на предоставление кредита Украине

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии ищут способ, который позволил бы обойти вето Будапешта и предоставить Киеву кредит в размере 90 млрд евро, однако пока однозначного решения не нашли, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники и европейских чиновников.

Один из собеседников издания отметил, что быстрого юридического решения, которое позволило бы отстранить Венгрию от участия в процессе, не существует, "несмотря на некоторые позитивные сигналы, поступающие от Еврокомиссии".

По информации Politico, ЕС надеется успеть решить проблему до саммита глав государств и правительств, который начнется 19 марта. В черновом проекте итогов саммита, с которым ознакомилось издание, говорится, что лидеры "приветствуют" соглашение о кредите и "с нетерпением ждут первого транша для Украины к началу апреля".

Издание утверждает, что одним из вариантов может стать процесс, известный как "расширенное сотрудничество", которое будет предполагать использование принципа квалифицированного большинства при голосовании. Однако источник заявил, что в случае принятия некоторых решений, связанных с кредитом, в любом случае потребуется единогласие.

Politico также пишет о том, что Венгрия, по-видимому, не собирается менять свою позицию и по-прежнему настаивает на том, чтобы Украина пошла на уступки в конфликте из-за поврежденного нефтепровода "Дружба". По словам европейских дипломатов, единственным вариантом, чтобы переубедить Будапешт, остается отправка инспекции на нефтепровод, но сделать это технически сложно.

3 марта пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью сообщила, что продолжается поиск решения для выделения Украине кредита в 90 млрд евро, заблокированного Венгрией из-за прекращения поставок нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба".