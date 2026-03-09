Глава ЕК признала трудности, с которыми столкнулось решение о кредите для Украины

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Украине необходима устойчивая финансовая поддержка, поэтому Еврокомиссия (ЕК) предложила кредит Киеву в размере 90 млрд евро, однако у нее возникли трудности, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Вы все видели, с какими трудностями мы столкнулись, чтобы довести это дело до конца - даже после того, как все 27 лидеров (стран Евросоюза - ИФ) согласились с этим. Это возвращает нас к тому вопросу, который я поднимала ранее, о том, способна ли наша система по-прежнему эффективно функционировать", - сказала глава ЕК, выступая в понедельник на ежегодной конференции послов ЕС в странах мира.

"Но я могу заверить вас, что мы выполним свои обязательства, потому что на кону наша репутация и, что более важно, наша безопасность", - добавила фон дер Ляйен.

По ее словам, когда речь заходит о безопасности ЕС, следует говорить об Украине. Она, по выражению главы ЕК, "будущий член нашего союза и первая линия обороны Европы". "Мое послание ясно: Европа всегда будет на стороне Украины, независимо от того, что происходит в других местах", - заверила председатель Еврокомиссии.

Она считает, что та же логика применима и к расширению ЕС.

"Много споров велось о том, как нам своевременно реализовать этот основанный на заслугах процесс. Но крайне важно, чтобы мы подготовились уже сейчас, сблизив Западные Балканы, Молдавию и Украину с нашим союзом. Расширение - это не вопрос идеологии, это вопрос общих европейских интересов и безопасности. И мы должны быть готовы к реализации, как только придет время", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее Politico со ссылкой на дипломатические источники и европейских чиновников сообщало, что в Еврокомиссии ищут способ, который позволил бы обойти вето Будапешта и предоставить Киеву кредит в размере 90 млрд евро, однако пока однозначного решения не нашли.