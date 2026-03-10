Поиск

Канцлер ФРГ выступил против смягчения антироссийских санкций

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не считает нужным ослаблять санкции в отношении РФ в связи с ростом мировых цен на нефть, сообщает во вторник "Франкфуртер алльгемайне цайтунг".

"С нашей точки зрения и с моей личной, нет никаких оснований думать о смягчении санкций против России", - приводит газета слова Мерца.

Кроме того, он сказал, что разделяет надежду американского президента Дональда Трампа на быстрое завершение конфликта США и Израиля против Ирана.

"И если он быстро закончится, то мы также увидим относительно быструю нормализацию на рынках нефти и энергоносителей", - добавил канцлер.

Газета напоминает, что ранее во вторник в ЕС также выступили против ослабления санкций в отношении российской нефти. По словам члена Еврокомиссии по экономике Валдиса Домбровскиса, такой шаг был бы "контрпродуктивным".

