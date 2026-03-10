Поиск

Германия обеспокоена отсутствием у Израиля и США плана по окончанию войны с Ираном

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность в связи с тем, что у США и Израиля, по-видимому, отсутствует общий план по завершению конфликта с Ираном, сообщают западные СМИ.

"Мы сильно обеспокоены тем, что, судя по всему, нет единого плана по скорейшему и убедительному завершению этой войны", - сказал канцлер и напомнил, что США и Израиль ведут военные действия в Иране уже больше недели.

"Мы разделяем многие цели, однако с каждым днем боевых действий появляется все больше вопросов", - заключил Мерц.

Военная операция США и Израиля в Иране

13
Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Хроника 28 февраля – 10 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Германия Израиль Иран США Фридрих Мерц
