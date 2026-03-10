Поиск

Лавров и глава МИД Саудовской Аравии выступили за прекращение боевых действий на Ближнем Востоке

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили беспрецедентную эскалацию напряженности на Ближнем Востоке вследствие неспровоцированной американо-израильской агрессии против Ирана", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Отмечается, что "с обеих сторон подчеркнута важность немедленного прекращения всех боевых действий и отказа от силовых методов решения конфликта, ведущего к жертвам среди мирного населения и наносящего серьезный урон гражданской инфраструктуре как в ИРИ, так и в арабских странах Персидского залива, которые не имеют отношения к противоправным действиям США и Израиля и не должны подвергаться ударам".

"С обеих сторон выражена необходимость консолидации усилий международного сообщества в целях скорейшего снижения военно-политической напряженности и недопущения дальнейшей деградации обстановки на Ближнем Востоке", - подчеркнули на Смоленской площади.

Хроника 28 февраля – 10 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Сергей Лавров РФ Фейсал бен Фархан Аль Сауд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США призвали Израиль не атаковать объекты энергетики в Иране

 США призвали Израиль не атаковать объекты энергетики в Иране

Генконсульство РФ в иранском Исфагане пострадало из-за атаки на администрацию губернатора провинции

Разведка США узнала о планах Ирана заминировать Ормузский пролив

Сообщение о проводке танкера через Ормузский пролив удалено в соцсети главы Минэнерго США

Глава Минэнерго США заявил, что ВМС провели танкер через Ормузский пролив

 Глава Минэнерго США заявил, что ВМС провели танкер через Ормузский пролив

Что произошло за день: вторник, 10 марта

Уиткофф сообщил, что Москва опровергла предположения о передаче Ирану разведданных

 Уиткофф сообщил, что Москва опровергла предположения о передаче Ирану разведданных

Уиткофф сообщил о переносе встречи делегаций США, РФ и Украины на следующую неделю

CNN сообщил, что США в первые два дня конфликта с Ираном потратили боеприпасов на $5,6 млрд

Мерц выразил сожаление о решении Германии отказаться от атомной энергетики

 Мерц выразил сожаление о решении Германии отказаться от атомной энергетики
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 595 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8614 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });