Лавров и глава МИД Саудовской Аравии выступили за прекращение боевых действий на Ближнем Востоке

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили беспрецедентную эскалацию напряженности на Ближнем Востоке вследствие неспровоцированной американо-израильской агрессии против Ирана", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Отмечается, что "с обеих сторон подчеркнута важность немедленного прекращения всех боевых действий и отказа от силовых методов решения конфликта, ведущего к жертвам среди мирного населения и наносящего серьезный урон гражданской инфраструктуре как в ИРИ, так и в арабских странах Персидского залива, которые не имеют отношения к противоправным действиям США и Израиля и не должны подвергаться ударам".

"С обеих сторон выражена необходимость консолидации усилий международного сообщества в целях скорейшего снижения военно-политической напряженности и недопущения дальнейшей деградации обстановки на Ближнем Востоке", - подчеркнули на Смоленской площади.