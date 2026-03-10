Трамп рассматривает все варианты военных действий в Иране

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не отказывается от каких-либо вариантов дальнейших действий в отношении Ирана, включая развертывание американских войск в этой стране, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Что касается наземных подразделений, президент неоднократно говорил об этом. Мудро, что он не исключает никаких вариантов как главнокомандующий", - цитирует CNN слова Левитт.

Кроме того, Левитт заявила, что именно Трамп даст понять, как должна выглядеть капитуляция Ирана.

"Президент Трамп определит, когда Иран безоговорочно капитулирует и перестанет представлять реальную и непосредственную угрозу для США и наших союзников", - пояснила она.

Также она подтвердила, что в данный момент ВМС США не сопровождают какой-либо танкер через Ормузский пролив. Она утверждала, что повышение цен на топливо в США носит временный характер, и что в долгосрочной перспективе, после окончания конфликта, они снизятся.