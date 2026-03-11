Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не планировал превентивного удара по США

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг утверждение американской стороны о том, что Тегеран якобы планировал нанести по США упреждающий удар.

"Заявление, что Иран планировал нападение на США или американские силы, превентивно ли или упреждающе, является чистой и абсолютной ложью", - написал Аракчи в среду в соцсети X.

По его словам, единственной целью таких утверждений было оправдать проведение военной операции против Ирана.