Поиск

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не планировал превентивного удара по США

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг утверждение американской стороны о том, что Тегеран якобы планировал нанести по США упреждающий удар.

"Заявление, что Иран планировал нападение на США или американские силы, превентивно ли или упреждающе, является чистой и абсолютной ложью", - написал Аракчи в среду в соцсети X.

По его словам, единственной целью таких утверждений было оправдать проведение военной операции против Ирана.

Хроника 28 февраля – 11 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Аббас Аракчи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп предостерег Иран от минирования Ормузского пролива

 Трамп предостерег Иран от минирования Ормузского пролива

США призвали Израиль не атаковать объекты энергетики в Иране

 США призвали Израиль не атаковать объекты энергетики в Иране

Генконсульство РФ в иранском Исфагане пострадало из-за атаки на администрацию губернатора провинции

Разведка США узнала о планах Ирана заминировать Ормузский пролив

Сообщение о проводке танкера через Ормузский пролив удалено в соцсети главы Минэнерго США

Глава Минэнерго США заявил, что ВМС провели танкер через Ормузский пролив

 Глава Минэнерго США заявил, что ВМС провели танкер через Ормузский пролив

Что произошло за день: вторник, 10 марта

Уиткофф сообщил, что Москва опровергла предположения о передаче Ирану разведданных

 Уиткофф сообщил, что Москва опровергла предположения о передаче Ирану разведданных

Уиткофф сообщил о переносе встречи делегаций США, РФ и Украины на следующую неделю

CNN сообщил, что США в первые два дня конфликта с Ираном потратили боеприпасов на $5,6 млрд
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 598 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8614 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });