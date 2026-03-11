Поиск

Китайский судоходный гигант Cosco прекратил операции в панамском порту Бальбоа

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Китайский судоходный и логистический гигант Cosco Shipping прекратил операции в панамском порту Бальбоа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на латиноамериканское издание La Prensa.

Ранее в этом году власти Панамы аннулировали контракты гонконгской CK Hutchison на управление портами на разных концах Панамского канала (Бальбоа со стороны Тихого океана и Кристобаль со стороны Атлантики), и Пекин заявил, что власти страны заплатят "высокую цену" за такой шаг.

Cosco уведомила клиентов о своем решении приостановить заходы в этот порт 10 марта, пишет издание. Все подтвержденные бронирования будут отменены, однако уже поступившие в порт грузы будут обработаны в обычном порядке.

Ранее Bloomberg сообщало, что Китай попросил свои судоходные компании рассмотреть возможность перенаправления грузов в порты за пределами Панамы, если это не приведет к значительному росту расходов. Власти КНР также предписали госкомпаниям приостановить переговоры относительно новых проектов в Панаме.

Уход Cosco из Бальбоа вряд ли существенно повлияет на работу порта, 80% грузооборота которого обеспечивает датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk, отмечает La Prensa.

В январе стало известно, что Верховный суд Панамы аннулировал контракт CK Hutchison на управление портами на Панамском канале, посчитав, что законы и нормативные акты, лежащие в основе концессионного соглашения на управление портами, являются неконституционными. В конце февраля Панамское морское управление заняло порты.

