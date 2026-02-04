Поиск

Китай призвал власти Панамы изменить позицию по концессии портов на Панамском канале

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пекин подверг критике решение Верховного суда Панамы, который признал не соответствующим конституции концессионный договор о передаче двух портов на обеих сторонах Панамского канала гонконгской компании CK Hutchison, передает EFE.

"Решение юридически абсурдно и нелепо, содержит логические недочеты, - заявило Управление по делам Гонконга и Макао Государственного совета Китая. - Панамским властям следует осознать ситуацию и скорректировать курс. Если они будут упорствовать и оставаться непреклонными, они неизбежно заплатят высокую политическую и экономическую цену".

"Китай никогда не поддавался политике силы и гегемонии, и у него есть средства, методы, сила и возможности для поддержания справедливого и равноправного международного экономического и торгового порядка", - отмечает управление.

В Пекине напомнили, что "концессия действовала почти 30 лет, и ее продление было одобрено панамскими властями и регулирующими органами". В силу этого китайские власти считают это решение панамского суда "серьезным нарушением верховенства права и духа договора".

"Компания CK Hutchison инвестировала более 1,8 млрд долларов в законную деятельность в Панаме, создав тысячи рабочих мест, но вместо того чтобы ценить это, Панама жестоко и бесчеловечно лишила компанию прав на использование портов", - заявили в Пекине.

В тексте нет прямого упоминания США, которые приветствовали решение панамской стороны и настояли на сделке по продаже портов, но содержится упоминание о "некоторых странах, которые заставляют других подчиняться их воле".

Верховный суд Панамы в конце января признал концессионный договор между панамским государством и компанией Panama Ports Company (РРС), дочерней компанией гонконгского конгломерата CK Hutchison, неконституционным. PPC управляет портами Бальбоа (на тихоокеанском побережье) и Кристобаль (на атлантическом побережье) Панамского канала с 1997 года.

В 2025 году CK Hutchison согласилась передать концессию консорциуму во главе с американской компанией BlackRock, но сделку заблокировал Китай.

В связи с этим генеральный контролер Панамы Анель Флорес 30 июля подал в Верховный суд два иска против концессии, предоставленной PPC, на основании аудита, выявившего многочисленные нарушения в контракте.

После вынесения решения PPC в среду объявила о начале арбитражного разбирательства в отношении Панамы, рассматривая это как "кампанию со стороны государственных властей Панамы, направленную против компании, в силу чего требует полной компенсации".

