Глава ЕК видит причину высоких цен на энергию в ЕС в ископаемом топливе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что высокие цены на энергию в ЕС связаны, в том числе с продолжающейся зависимостью от ископаемого топлива, и подчеркнула важность инвестиций в низкоуглеродные источники энергии.

"Цены остаются слишком высокими и слишком нестабильными. И мы знаем почему. Это связано с отсутствием межсетевых соединений и сетей, а также с нашей зависимостью от ископаемого топлива", - заявила глава ЕК в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, выступая в дебатах о необходимости повышения конкурентоспособности ЕС.

Фон дер Ляйен привела цифры. По ее данным, в 2025 году электроэнергия, произведенная из газа, стоила в среднем более 100 евро за мегаватт-час. Цена мегаватт-часа за счет солнечной энергии - 34 евро. Мегаватт-час, произведенный из атомной энергии, стоил от 50 до 60 евро.

"Низкоуглеродные источники энергии не только являются отечественными и экологически чистыми. Они дают нам больше независимости, больше безопасности и снижают затраты. Именно поэтому сегодня мы вкладываем значительные средства в низкоуглеродную энергетику. В прошлом году мы впервые в истории произвели больше электроэнергии из солнечной и ветровой энергии, чем из всех ископаемых видов топлива вместе взятых. И производство электроэнергии из атомной энергии продолжает расти из года в год", - сообщила председатель ЕК.

Вместе с тем, по ее словам, необходимо делать больше этого. Завершение формирования единого рынка ЕС также означает завершение формирования Энергетического союза. А это она считает "жизненно важным для дальнейшего снижения цен".

"Для снижения и стабилизации затрат нам необходима инфраструктура для настоящего Энергетического союза. Именно поэтому мы ввели пакет мер "Европейские сети". Это ускорит процесс получения разрешений и строительство энергетических магистралей по всему нашему союзу", - продолжила фон дер Ляйен.

Она сообщила, что в прошлом месяце было достигнуто соглашение по первому такому проекту – энергетическому острову Борнхольм. Он призван создать энергетический мост между Данией и Германией с 3 гигаваттами морской ветроэнергетики.

"Проект превратит балтийскую ветровую энергию из национального ресурса в общий европейский источник энергии. Цель проста: чистая энергия должна беспрепятственно поступать по всему нашему союзу", - объяснила глава ЕК.

