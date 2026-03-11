Офис ЕС в Молдавии будет заниматься также отношениями с Арменией

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Офис Евросоюза в Молдавии будет заниматься также вопросами сотрудничества с Арменией, заявила президент Европарламента Роберта Метсола на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Страсбурге

"Что касается нашего присутствия на месте, эти решения мы принимаем в Бюро Европейского парламента. Несколько месяцев назад мы приняли решение открыть офис в Молдавии, который должен заняться всем регионом Восточного партнерства, в том числе включать также Армению", - сказала Метсола.

По ее словам, ЕС желает углубить отношения с Арменией в сфере безопасности, торговли, региональной взаимосвязанности.

"Когда Европа смотрит на Армению, видит друга, и, надеюсь, что, когда Армения смотрит на Европу - видит партнера и союзника. Уверена, что наши парламенты продолжат играть первостепенную роль для приближения Армении к ЕС. Ожидаем продолжения обсуждений по этой теме на следующей неделе в рамках заседания парламентской комитета по сотрудничеству Армения-ЕС", - отметила Метсола.

Пашинян заявил, что принятый в Армении закон о начале процесса вступления республики в ЕС "открывает исторический этап в наших отношениях и является новым стимулом для продолжения демократических реформ".

"Мы также активно ведем переговоры по вопросу либерализации визового режима с ЕС. А установленный с Азербайджаном мир создает возможности для расширения сотрудничества Армении с ЕС в инфраструктурных проектах", - сказал он.

Он также отметил, что безопасность - это не только оружие и армия.

"Для меня очевидно, что единственным гарантом безопасности является мир, сотрудничество, взаимосвязанность, экономическое сотрудничество. Наше понимание безопасности меняются с военной на политическую и дипломатическую. Армия для нас не инструмент безопасности, а лишь резерв", - сказал Пашинян.