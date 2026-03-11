Поиск

Офис ЕС в Молдавии будет заниматься также отношениями с Арменией

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Офис Евросоюза в Молдавии будет заниматься также вопросами сотрудничества с Арменией, заявила президент Европарламента Роберта Метсола на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Страсбурге

"Что касается нашего присутствия на месте, эти решения мы принимаем в Бюро Европейского парламента. Несколько месяцев назад мы приняли решение открыть офис в Молдавии, который должен заняться всем регионом Восточного партнерства, в том числе включать также Армению", - сказала Метсола.

По ее словам, ЕС желает углубить отношения с Арменией в сфере безопасности, торговли, региональной взаимосвязанности.

"Когда Европа смотрит на Армению, видит друга, и, надеюсь, что, когда Армения смотрит на Европу - видит партнера и союзника. Уверена, что наши парламенты продолжат играть первостепенную роль для приближения Армении к ЕС. Ожидаем продолжения обсуждений по этой теме на следующей неделе в рамках заседания парламентской комитета по сотрудничеству Армения-ЕС", - отметила Метсола.

Пашинян заявил, что принятый в Армении закон о начале процесса вступления республики в ЕС "открывает исторический этап в наших отношениях и является новым стимулом для продолжения демократических реформ".

"Мы также активно ведем переговоры по вопросу либерализации визового режима с ЕС. А установленный с Азербайджаном мир создает возможности для расширения сотрудничества Армении с ЕС в инфраструктурных проектах", - сказал он.

Он также отметил, что безопасность - это не только оружие и армия.

"Для меня очевидно, что единственным гарантом безопасности является мир, сотрудничество, взаимосвязанность, экономическое сотрудничество. Наше понимание безопасности меняются с военной на политическую и дипломатическую. Армия для нас не инструмент безопасности, а лишь резерв", - сказал Пашинян.

Азербайджан Армения Европарламент Молдавия Никол Пашинян Евросоюз Роберта Метсола
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ормузском проливе в среду под обстрел попали уже три судна

Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026

"Росатом" сообщил, что на площадке АЭС Бушер" в Иране осталось около 450 человек

Добыча восстановлена на месторождении Тенгиз после приостановки в январе

Молдавия начала процедуру окончательного выхода из СНГ

 Молдавия начала процедуру окончательного выхода из СНГ

Иран сегодня: паники нет, протестов нет, а будущее?

 Иран сегодня: паники нет, протестов нет, а будущее?

Два судна попали под обстрел в Ормузском проливе

МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти из резервов

 МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти из резервов

В Сенате заявили, что США ежедневно тратят $900 млн на операцию против Ирана

 В Сенате заявили, что США ежедневно тратят $900 млн на операцию против Ирана

Что случилось этой ночью: среда, 11 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 613 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8624 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });