Глава "Хезболлы" присягнул новому верховному лидеру Ирана

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Наим Касем поздравил нового руководителя Исламской Республики Иран Моджтабу Хаменеи с избранием на этот пост и принес ему присягу от имени движения, сообщает в среду Al Jazeera.

"Мы поздравляем Ваше Превосходительство с избранием и подтверждаем нашу лояльность Вашему руководству", - цитирует телеканал слова Касема.

В заявлении отмечается, что "Хезболла" "остается непоколебимой в поддержке пути Исламской революции в Иране".