Силы ПВО Эмиратов перехватили за сутки 13 ракет и 39 беспилотников Ирана

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов накануне перехватили шесть баллистических ракет, семь крылатых ракет и 39 ударных дронов, запущенных из Ирана, сообщило Минобороны ОАЭ.

По его данным, с 28 февраля, Эмираты уже уничтожили 268 иранских баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1514 ударных беспилотников.

В результате иранских атак шесть человек погибли. Среди них граждане ОАЭ, Пакистана, Непала и Бангладеш. Не менее 131 человека получили ранения.

