ВВС США не потеряли ни одного самолета с начала военной кампании против Ирана

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ни один из американских самолетов не был сбит Ираном с момента начала военной операции, заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), комментируя утверждение Корпуса стражей исламской революции о якобы пораженном накануне к югу от Тегерана истребителе F-15.

"Ни один американский истребитель не был сбит Ираном. Американские войска продолжают демонстрировать превосходство в воздухе над обширными территориями Ирана, - сообщает CENTCOM. - Иранский режим теряет возможности ВВС день за днем. Американские войска не просто защищаются от иранских угроз, мы методично их нейтрализуем".

Американские войска по-прежнему сосредоточены на очень четких военных целях - устранении способности Ирана проецировать силу против Америки и ее соседей, сказано в заявлении.