Поиск

ВВС США не потеряли ни одного самолета с начала военной кампании против Ирана

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ни один из американских самолетов не был сбит Ираном с момента начала военной операции, заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), комментируя утверждение Корпуса стражей исламской революции о якобы пораженном накануне к югу от Тегерана истребителе F-15.

"Ни один американский истребитель не был сбит Ираном. Американские войска продолжают демонстрировать превосходство в воздухе над обширными территориями Ирана, - сообщает CENTCOM. - Иранский режим теряет возможности ВВС день за днем. Американские войска не просто защищаются от иранских угроз, мы методично их нейтрализуем".

Американские войска по-прежнему сосредоточены на очень четких военных целях - устранении способности Ирана проецировать силу против Америки и ее соседей, сказано в заявлении.

Хроника 28 февраля – 12 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США CENTCOM
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

UKMTO сообщило о шести атаках Ирана на суда за сутки в Персидском заливе

Цена Brent поднялась выше $98 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 12 марта

Страны G7 рассматривают возможность сопровождения судов в Персидском заливе

 Страны G7 рассматривают возможность сопровождения судов в Персидском заливе

Один человек погиб, 38 спасены с горящих нефтяных танкеров в Персидском заливе

США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

 США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Трамп считает, что победил Иран за час

 Трамп считает, что победил Иран за час

Трамп планирует использовать нефть из стратегического запаса, чтобы снизить цены

ПВО Саудовской Аравии сбили БПЛА, летевший к крупнейшему месторождению на востоке страны

 ПВО Саудовской Аравии сбили БПЛА, летевший к крупнейшему месторождению на востоке страны

МИД предупредил россиян о рисках отмены стыковочных рейсов на Ближнем Востоке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 651 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8629 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });