Поиск

Бангладеш запросила разрешения США на закупки российской нефти

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Власти Бангладеш запросили у американской стороны разрешения на закупки нефти из России на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает в четверг Associated Press.

По его данным, министр финансов Бангладеш Амир Чоудхури озвучил соответствующую просьбу на встрече с послом США в Дакке Брентом Кристенсеном в среду.

Агентство отмечает, что Бангладеш сильно зависит от импорта нефти с Ближнего Востока.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран. По его словам, это поможет справиться с ростом цен на нефть, вызванным американо-израильской военной операцией против Ирана.

Бангладеш США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

BMW сократила годовую выручку на 6,3% и ждет дальнейшего снижения из-за пошлин Трампа

 BMW сократила годовую выручку на 6,3% и ждет дальнейшего снижения из-за пошлин Трампа

UKMTO сообщило о шести атаках Ирана на суда за сутки в Персидском заливе

Цена Brent поднялась выше $98 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 12 марта

Страны G7 рассматривают возможность сопровождения судов в Персидском заливе

 Страны G7 рассматривают возможность сопровождения судов в Персидском заливе

Один человек погиб, 38 спасены с горящих нефтяных танкеров в Персидском заливе

США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

 США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Трамп считает, что победил Иран за час

 Трамп считает, что победил Иран за час

Трамп планирует использовать нефть из стратегического запаса, чтобы снизить цены

ПВО Саудовской Аравии сбили БПЛА, летевший к крупнейшему месторождению на востоке страны

 ПВО Саудовской Аравии сбили БПЛА, летевший к крупнейшему месторождению на востоке страны
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 654 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8630 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });