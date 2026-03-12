Бангладеш запросила разрешения США на закупки российской нефти

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Власти Бангладеш запросили у американской стороны разрешения на закупки нефти из России на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает в четверг Associated Press.

По его данным, министр финансов Бангладеш Амир Чоудхури озвучил соответствующую просьбу на встрече с послом США в Дакке Брентом Кристенсеном в среду.

Агентство отмечает, что Бангладеш сильно зависит от импорта нефти с Ближнего Востока.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран. По его словам, это поможет справиться с ростом цен на нефть, вызванным американо-израильской военной операцией против Ирана.