Глава Минэнерго США заявил, что флот пока не готов сопровождать танкеры в Ормузском проливе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американские военно-морские силы пока не готовы обеспечивать сопровождение танкеров в Ормузском проливе, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт.

"Это произойдет относительно скоро, но пока это невозможно. Мы просто не готовы. Все наши военные возможности прямо сейчас сосредоточены на уничтожении наступательного потенциала Ирана и его военно-промышленного комплекса", - сказал министр в эфире телеканала CNBC.

По его словам, есть вероятность, что ВМС смогут начать сопровождение танкеров к концу марта.

"Позже сегодня я посещу Пентагон. Это тот вопрос, над которым военные работают", - добавил Райт.

Ранее на этой неделе Райт написал в соцсети Х, что ВМС США сопроводили нефтяной танкер через Ормузский пролив. Однако позже он удалил этот пост. Позже американские официальные лица пояснили, что ВМС США в настоящее время не занимаются сопровождением судов через пролив.