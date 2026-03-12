Поиск

Глава Минэнерго США заявил, что флот пока не готов сопровождать танкеры в Ормузском проливе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американские военно-морские силы пока не готовы обеспечивать сопровождение танкеров в Ормузском проливе, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт.

"Это произойдет относительно скоро, но пока это невозможно. Мы просто не готовы. Все наши военные возможности прямо сейчас сосредоточены на уничтожении наступательного потенциала Ирана и его военно-промышленного комплекса", - сказал министр в эфире телеканала CNBC.

По его словам, есть вероятность, что ВМС смогут начать сопровождение танкеров к концу марта.

"Позже сегодня я посещу Пентагон. Это тот вопрос, над которым военные работают", - добавил Райт.

Ранее на этой неделе Райт написал в соцсети Х, что ВМС США сопроводили нефтяной танкер через Ормузский пролив. Однако позже он удалил этот пост. Позже американские официальные лица пояснили, что ВМС США в настоящее время не занимаются сопровождением судов через пролив.

США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Верховный лидер Ирана пообещал оставить в силе блокаду Ормузского пролива

В ООН сообщили, что 3,2 млн жителей Ирана покинули свои дома из-за боевых действий

 В ООН сообщили, что 3,2 млн жителей Ирана покинули свои дома из-за боевых действий

Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent в IV квартале до $71 за баррель

 Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent в IV квартале до $71 за баррель

Пашинян предложил убрать из Конституции Армении упоминание о Декларации о независимости

NIS запросила OFAC о продлении лицензии на операционную деятельность после 20 марта

BMW сократила годовую выручку на 6,3% и ждет дальнейшего снижения из-за пошлин Трампа

 BMW сократила годовую выручку на 6,3% и ждет дальнейшего снижения из-за пошлин Трампа

UKMTO сообщило о шести атаках Ирана на суда за сутки в Персидском заливе

Цена Brent поднялась выше $98 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 667 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8635 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });