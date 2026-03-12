CNN сообщил, что разведка США пока не видит признаков неминуемого краха власти в Иране

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В разведке США полагают, что правительство Ирана на данный момент не демонстрирует признаков скорого краха. Об этом сообщает в четверг CNN со ссылкой на источники, знакомые с выводами разведсообщества.

"Два человека, знакомых с ситуацией, сказали, что согласно оценкам американской разведки, иранский режим не проявляет признаков неизбежной гибели спустя две недели после начала войны против него США и Израиля", - сообщает телеканал.

По информации разведки, иранские власти, несмотря на гибель ряда руководителей и сокращение ракетного потенциала, так и не столкнулись с серьезной угрозой для контроля над страной.

CNN отмечает, что если в начале конфликта президент США Дональд Трамп призывал иранцев свергнуть правительство и говорил о безоговорочной капитуляции Тегерана, то теперь в заявлениях Белого дома в отношении Ирана упор делается на ликвидацию иранских ракетной и ядерной программ, уничтожении ВМС.