Финляндия готовит заявление об отказе от ввоза ядерного оружия в мирное время

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии совместно с президентом Александром Стуббом готовит заявление об отказе от ввоза в страну ядерного оружия в мирное время, сообщил в пятницу газете Helsingin Sanomat премьер-министр Петтери Орпо.

Он отметил, что планируется включить это положение в Доклад о внешней политике и политике безопасности.

"Включение этой позиции в Доклад о внешней политике и политике безопасности - это серьёзное политическое обязательство", - сказал Орпо.

"Моё послание ясно: в мирное время в Финляндии не будет размещено ядерное оружие. Когда мы представим обновленный доклад в парламент, у нас будет возможность вместе изучить формулировки и добиться парламентского консенсуса", - сказал Орпо.

По его словам, совместное с президентом заявление следует трактовать как уступку оппозиции, которая критиковала намерение правительства снять ограничения на ядерное оружие. Оппозиция протестовала в числе прочего против того, что планируемые обновления Закона о ядерной энергетике, касающиеся ядерного оружия, были подготовлены без обсуждения в парламенте.

При этом Орпо заявил, что правительство не намерено отказываться от своего предложения снять ограничение на ядерное оружие: "Его цель - обеспечить транзит ядерного оружия через Финляндию в условиях войны".

"Мы хотим полностью участвовать в ядерном сдерживании НАТО", - сказал Орпо.