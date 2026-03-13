Иракская группировка пригрозила атаками на французские объекты на Ближнем Востоке

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Проиранская группировка "Асхаб аль-Кахф" в Ираке угрожает атаками интересам Франции в стране и ближневосточном регионе в целом, сообщает в пятницу телеканал BFM-TV.

"После того, как французский авианосец прибыл в зону операций Центрального командования ВС США, мы объявляем, что с этой ночи все объекты Франции в Ираке и в регионе окажутся под огнем наших атак", - приводит телеканал заявление группировки.

В группировке призвали жителей сохранять дистанцию минимум 500 метров от военной базы в Киркуке, где размещены французские военные.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что направил военные подкрепления на Ближний Восток, включая авианосец "Шарль де Голль", для защиты своих граждан и союзников, подвергшихся ударам со стороны Ирана, а также для оказания им помощи в "перехвате беспилотников и ракет".

В пятницу рано утром Макрон сообщил об атаке БПЛА на базу в Эрбиле, где c 2015 года размещены французские военные для борьбы с терроризмом. Один французский военный погиб, несколько французских военнослужащих получили ранения.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за эту атаку.