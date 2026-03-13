Новый вывозной рейс из Дохи в Москву состоится 14 марта

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Новый вывозной рейс из Катара в Россию запланирован на 14 марта, сообщило российское посольство в Катаре.

Рейс Доха - Москва авиакомпании Qatar Airways вылетит в 11:40 по местному времени (совпадает с московским).

"О порядке перебронирования для пассажиров с билетами Qatar Airways на другие даты будет сообщено дополнительно после проработки данного вопроса с авиакомпанией", - отмечается в сообщении в телеграм-канале ведомства.

9 марта в Москве приземлился первый с 28 февраля рейс из Катара. Самолет прилетел в "Шереметьево".

Авиасообщение со странами Персидского залива было нарушено после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля и ответных действий Тегерана. В результате только в ОАЭ застряли более 50 тыс. российских туристов и еще несколько тысяч в соседних странах региона, включая Катар. Вывоз туристов из ОАЭ и Омана начался 2 марта.