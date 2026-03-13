Поиск

Новый вывозной рейс из Дохи в Москву состоится 14 марта

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Новый вывозной рейс из Катара в Россию запланирован на 14 марта, сообщило российское посольство в Катаре.

Рейс Доха - Москва авиакомпании Qatar Airways вылетит в 11:40 по местному времени (совпадает с московским).

"О порядке перебронирования для пассажиров с билетами Qatar Airways на другие даты будет сообщено дополнительно после проработки данного вопроса с авиакомпанией", - отмечается в сообщении в телеграм-канале ведомства.

9 марта в Москве приземлился первый с 28 февраля рейс из Катара. Самолет прилетел в "Шереметьево".

Авиасообщение со странами Персидского залива было нарушено после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля и ответных действий Тегерана. В результате только в ОАЭ застряли более 50 тыс. российских туристов и еще несколько тысяч в соседних странах региона, включая Катар. Вывоз туристов из ОАЭ и Омана начался 2 марта.

Хроника 28 февраля – 13 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Qatar Airways Доха Иран Катар
Ставропольский губернатор сообщил об отражении атаки на промзону Невинномысска

Около 100 млн баррелей российской нефти попадают под снятие ограничений США

Глава Минфина США назвал разрешение продавать нефть из РФ краткосрочной мерой

Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

Три воздушные цели сбиты над территорией Севастополя

Росавиация ограничила сертификат AZUR air после выявленных нарушений

Минэкономразвития оценило в 7 млрд руб. ущерб туроператоров от конфликта на Ближнем Востоке

Что произошло за день: четверг, 12 марта

Путин произвел перестановки в руководстве МВД РФ

Минкультуры считает отказ вернуть "скифское золото" нарушением музейного принципа

